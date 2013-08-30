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市场报道 | 2013年 8月 30日 星期五 22:13 BJT

美国各类经济指标总览--2013/8/30

美国商务部周五公布，美国7月个人所得较前月增加0.1%，美国7月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0
.1%。 
 
    
                                       当前值                        前次值  
 失业率(%)                                7.4  (7月)                    7.6  (6月)
 非农业就业岗位(万)                  增加16.2  (7月)               增加18.8  (6月修正值)
 平均时薪(%)                             -0.1  (7月)                   +0.4  (6月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.2  (7月)                   +0.5  (6月)
 不包括食品和能源CPI(%)                  +0.2  (7月)                   +0.2  (6月)
 实质所得(%)                             -0.5  (7月)                   -0.1  (6月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                  持平  (7月)                   +0.8  (6月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)                  +0.1  (7月)                   +0.2  (6月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                    +2.5  (第二季修正             +1.1  (第一季终值)
                                               值)                           
 GDP平减指数(%)                          +0.7  (第二季修正             +1.7  (第一季终值)
                                               值)                           
 零售销售(%)                             +0.2  (7月)                   +0.6  (6月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差342.2  (6月)              逆差441.0  (5月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.5  (第二季)                +0.5  (第一季修正值)
 工业生产(%)                             持平  (7月)                   +0.2  (6月修正值)
 产能利用率(%)                           77.6  (7月)                   77.7  (6月修正值)
 初请失业金人数(万人)                    33.1  (8月24日当周            33.7  (8月17日当周修正值)
                                               )                             
 联邦预算(亿美元)                     赤字976  (7月)              盈余1,165  (6月)
 领先指标(%)                             +0.6  (7月)                   持平  (6月修正值)
 个人所得(%)                             +0.1  (7月)                   +0.3  (6月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               +0.1%  (7月)                  +0.4%  (6月)
                                                                             
 消费者信贷(亿美元)                   增加138  (6月)                增加175  (5月修正值)
 企业库存(%)                             持平  (6月)                   -0.1  (5月修正值)
 建筑支出(%)                             -0.6  (6月)                   +1.3  (5月修正值)
 消费者信心                              81.5  (8月)                   81.0  (7月修正值)
 房屋开工(万户)                          89.6  (7月)                   84.6  (6月修正值)
 建筑许可(万户)                          95.4  (7月修正值)             91.8  (6月修正值)
 成屋销售(万户)                           539  (7月)                    506  (6月修正值)
 新屋销售(万户)                          39.4  (7月)                   45.5  (6月修正值)
 工厂订单(%)                             +1.5  (6月)                   +3.0  (5月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   -7.3  (7月初值)               +3.9  (6月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                56.0  (7月)                   52.2  (6月)
 供应管理协会制造业指数                  55.4  (7月)                   50.9  (6月)
 趸售(批发)库存(%)                       -0.2  (6月)                   -0.6  (5月修正值)
 进口物价(%)                             +0.2  (7月)                   -0.4  (6月修正值)
 出口物价(%)                             -0.1  (7月)                   -0.1  (6月修正值)
 单位劳工成本(%)                         +1.4  (第二季初值)            -4.2  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                         +0.9  (第二季初值)            -1.7  (第一季修正值)
 经常账(亿美元)                   赤字1,104.2  (第四季)         赤字1,124.5  (第三季修正值)
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