表格：美国7月建筑支出上升0.6%，预估为增长0.3%--商务部

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大涨势，台塑石化寻求石脑油船货
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透9月3日 - 美国商务部周二公布，美国7月建筑支出上升0.6%，至9,008亿美元，为2009年6月来最高，预估为增长0.3%。6月经修正后为持平，前值为下跌0.6%。
以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 7月 6月 13年7月/12年7月 整体支出 0.6 持平 5.2 民间支出 0.9 -0.2 9.5 公共支出 -0.3 0.3 -3.7 年率(单位为10亿美元):
7月 6月 12年7月 整体支出 900.8 895.7 856.3 民间支出 631.4 625.6 576.6 公共支出 269.4 270.1 279.7 前次公布的变动(%):
6月 5月 整体支出 -0.6 1.3 民间支出 -0.4 1.8 公共支出 -1.1 0.1 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 母红)
维多买入两船92号汽油，其中一船是从中石油买入，船期为4月22至26日，另一船从贡渥(Gunvor)买入，船期为4月23至27日；两批船货的价格均为每桶60.80美元。
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
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