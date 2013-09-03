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货币新闻 | 2013年 9月 3日 星期二 22:08 BJT

表格：美国7月建筑支出上升0.6%，预估为增长0.3%--商务部

路透9月3日 - 美国商务部周二公布，美国7月建筑支出上升0.6%，至9,008亿美元，为2009年6月来最高，预估为增长0.3%。6月经修正后为持平，前值为下跌0.6%。

以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 　7月 6月 13年7月/12年7月 整体支出 　 0.6 持平 5.2 民间支出 　 0.9 -0.2 9.5 公共支出 　 -0.3 0.3 -3.7 年率(单位为10亿美元):

7月 　6月 12年7月 整体支出 900.8 895.7 856.3 民间支出 631.4 625.6 576.6 公共支出 269.4 270.1 279.7 前次公布的变动(%):

6月 5月 整体支出 -0.6 1.3 民间支出 -0.4 1.8 公共支出 　-1.1 0.1 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校　母红)

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