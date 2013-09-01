全球汇市：投机客在8月27日止当周增持美元多仓

路透纽约8月30日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位，结束连续五周削减多仓的势头。
8月27日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模升至158.2亿美元，前一周美元净多仓为135.4亿美元。
投机客连续第四周作多欧元，欧元净多头仓位总计40,081口，高于前一周的36,746口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月27日当周 8月20日当周
多头仓位 23,396 19,720
空头仓位 101,749 91,441
净仓位 -78,353 -71,721
欧元(125,000欧元为1口)
8月27日当周 8月20日当周
多头仓位 113,592 113,092
空头仓位 73,511 76,346
净仓位 40,081 36,746
英镑(62,500英镑为1口)
8月27日当周 8月20日当周
多头仓位 30,004 26,947
空头仓位 68,230 66,469
净仓位 -38,226 -39,522
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月27日当周 8月20日当周
多头仓位 11,596 12,061
空头仓位 11,194 11,770
净仓位 402 291
加元(100,000加元为1口)
8月27日当周 8月20日当周
多头仓位 35,375 26,559
空头仓位 60,334 36,103
净仓位 -24,959 -9,544
澳元(100,000澳元为1口)
8月27日当周 8月20日当周
多头仓位 14,662 13,676
空头仓位 85,779 76,859
净仓位 -71,117 -63,183
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
8月27日当周 8月20日当周
多头仓位 7,463 9,760
空头仓位 7,211 7,370
净仓位 252 2,390
(完)
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(编译 王冠中; 审校 张明钧)