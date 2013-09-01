《美债一周展望》公债价格近持平，因数据疲弱且存在地缘政治风险

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 美国消费者收入和支出数据疲弱，削弱FED缩减刺激措施的预期

* 长周末前地缘政治风险助燃买盘

* 月底投资组合相关买入扶助长债

路透纽约8月30日 - 美国公债价格周五近持平，经济数据逊于预期，且可能对叙利亚进行军事打击，令长周末前的紧张情绪升温。

美国国务卿克里周五明确表示，上周叙利亚政府“残暴及明目张胆的”使用化学武器，造成大马士革超过1,400名平民死亡，美国将予以惩罚。

由于美国可能在周末发起袭击，且美国市场周一将因劳工节假期休市，投资人今日对作空美国公债持谨慎态度。

“叙利亚情势不仅改变了一些风险意愿，而且改变了投资人对基于原先预估做出的对事态发展的预判的信心，”田纳西州FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。

分析师称，月底买盘也扶助美国公债。

“月底了，有轧平仓位动作，且市场担心美国可能介入叙利亚问题。所有这些都导致投资人目前不愿作空美国公债，”波士顿Pioneer Investments副总裁兼投资组合经理人Richard Schlanger表示。

指标10年期公债 小跌6/32，收益率报2.784%，周四尾盘报2.766%。

美国公布的7月个人支出和收入、及通胀数据迟滞，打压了有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下月缩减购债刺激计划的预期。

美联储何时会放缓购债已经成为美国债市的一个主要问题。

近几个月，对美联储可能早至9月17-18日货币政策会议后就减少刺激措施的臆测，已经推动指标10年期公债收益率攀升超过100基点。

但如果数据显示美国经济复苏尚未能自立自强，美联储减少购债的可能性将降低。

数据“将导致市场下调第三季经济成长的预估，”纽约Decision Economics高级顾问Cary Leahey表示，“这会对债市有利，因这将缩减购债的时机推后至12月。”

美国商务部周五公布，7月个人支出较前月增加0.1%(预估为增加0.3%)，且7月通胀温和，不计入食品和能源的核心PCE物价指数较前月上升0.1%，较上年同期上升1.2%，低于美联储2%的目标。

这是第三季第一个月的数据，为经济带来谨慎基调。

“经济数据没有好到足以令美联储在9月缩减购债，”Schlanger，“预计他们将继续监控经济活动再多一个季度左右，会等到12月。”

月底投资组合仓位调整也对公债有支撑作用。根据指标指数来管理的投资组合通常在月底左右买入较长期美国公债。

30年期长债 升2/32，收益率由周四尾盘的3.718%降至3.710%。