《美股一周展望》就业报告等数据将左右对美联储缩减刺激举措的预期

记者 Richard Leong 编译 王冠中

路透纽约8月30日 - 美国股市下周将面临一连串的经济数据，包括8月就业报告，而数据可能是决定经济力道是否足以让美国联邦储备理事会(美联储/FED)从9月中开始缩减买债措施的关键。

关于美联储可能缩减每月850亿美元买债计画的担忧，损及了股市，令股市创下了2012年5月以来最大单月跌幅。

但股市近几周来浮现的更大忧虑，是美联储会在经济仍旧脆弱的情况下缩减支持措施。近期的数据未能提供美联储希望见到的稳固成长证据。只要美联储持续透过买债持续挹注低成本资金，股市就会因此受惠。

“下周的数据应会是对于美联储9月决议预期的关键，”康乃狄格州JonesTrading首席市场策略师Mike O'Rourke称。

分析师称，就业数据表现强劲，将会强化美联储在9月17-18日会议上决议缩减买债计画的预期，若就业数据疲弱，则会削弱预期。

“从实体经济的角度来看，第三轮量化宽松的效果非常小。从金融市场的角度来看，则有重大的影响。如果量化宽松除了推高金融资产外，对实体经济并无实质帮助，则没有必要延续扩张资产负债表的风险，”O'Rourke称。

美股标准普尔500指数8月下跌3.1%，道琼工业指数跌4.4%，Nasdaq指数跌1%。

关于美联储何时采取行动的臆测，已引发一波债市卖压，将抵押贷款利率推至两年高点。今年夏季房贷成本升高，已有使房市复苏放缓的迹象。分析师也在观察，利率上扬是否也让雇主不愿增加员工。

路透调查的分析师预估，美国8月非农就业岗位增加18万个，高于7月的增加16.2万个，8月失业率料持稳于四年低点7.4%。

德意志银行分析师表示，若新增就业岗位超过19万个，且失业率降至7.3%，他们预期美联储将会开始削减买债规模。“8月就业数据要非常让人失望，才会让美联储推延主席贝南克在6月会后记者会上提出的时程表，”他们写道。

在周五的就业数据出炉前，交易商会先迎来多项经济数据公布，包括最新的汽车销售，以及全国制造业和服务业活动指数等。

美国金融市场周一将因劳动节假期休市。

投资人关注察西方和叙利亚间的紧张情势。在叙利亚当局使用化学武器对付平民百姓之后，诸多迹象显示美国料领衔对叙利亚发起军事行动，而这可能会损及全球股市的买气。

而在英国国会表决反对发起军事行动后，交易商对于这类行动的预期也降低。但法国表示，赞成就攻击平民一事惩罚叙利亚政府。美国国务卿克里周五表示，叙利亚政府上周在大马士革的化学武器攻击，造成超过1,400人死亡。

西雅图Russell Investments分析师Mike Dueker称，尽管叙利亚动乱造成股市大幅波动，“我们仍预期市场会在跌10%前止步。”

分析师称，夏末的清淡交投夸大了8月股市跌幅。不确定性也推高了波动率。CBOE波动率指数 周五升至逾17%的两个月高点。

相较之下，债市跌幅则不大。根据追踪美国投资级债券回报率的巴克莱综合债券指数，债市8月料下跌0.54%。

**不安的9月**

分析师表示，尽管叙利亚情势和经济数据将是下周的主要焦点，但其他事件发展，也可能让投资人战战兢兢，包括美国总统奥巴马的联储主席提名人选，以及奥巴马与国会可能就联邦预算议题再次对峙。

“显然9月会有众多的数据和事件排山倒海而来，”旧金山JP Morgan Private Bank的投资专家David Lyon称。

“因此市场会观察9月情势，确实开始根据公布的部分经济数据寻找立足点，而央行层级和地缘政治层面上的政策决定也将更加明朗，”他说。

历史经验可能让情况更显复杂。

9月向来是股市表现最差的月份，标准普尔500指数过去62年来的9月平均下滑0.6%，但去年9月上涨2.4%。

今年9月将是个里程碑--金融危机爆发五周年。