中国房地产：年底可如期完成今年保障房建设目标--住建部

路透北京9月1日 - 中国住房和城乡建设部副部长齐骥近日接受新华社采访时表示，三季度各地保障房建设推进速度进一步加快，年底可如期完成目标。

新华社周日报导称，齐骥表示目前今年304万户棚改任务总体进展顺利，从上半年情况看，整个保障性安居工程建设实现了时间过半、任务过半。

住建部此前公布数据显示，截至7月底，今年全国城镇保障性安居工程已开工500万套，基本建成280万套，分别达到年度目标任务的79%和59%。

中国6月末国务院常务会议研究部署加快棚户区改造，表示要进一步强化政策支持，今后五年再改造城市和国有工矿、林区、垦区的各类棚户区1,000万户，其中2013年改造304万户。

齐骥表示，和前几年的棚户区相比，这1000万套是“硬骨头”，目前尚未改造的棚户区大多位于中西部地区、独立工矿区、资源枯竭型城市和三线企业较集中的城市。

他同时指出，目前棚户区改造的主要难题在于资金缺口大。虽然中央政府不断加大棚户区改造补助力度，但仍只占改造资金的一小部分。

“国务院已明确中央财政将继续加大补助力度，但就改造资金而言，仍需多渠道筹集，除了政府投入，还需大量社会资金和金融的支持，同时还应通过税费减免等，尽可能降低成本。”齐骥表示。

中国全国棚户区改造工作电视电话会议此前曾要求，各地要在10月底前编制完成2013-2017年棚户区改造规划，明确分年度、分类别改造任务，并落实到市县。（完）