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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 09:02 BJT

澳洲数据：8月TD-MI通胀指标按月小升0.1%，按年升幅大幅放缓

通胀年率从2.7%降至2.1%，位于澳洲央行长期目标区间2-3%底端。

该结果支持央行相信通胀率将保持温和的看法，这也是央行上个月将利率降至纪录低位2.5%的一个原因。

澳洲央行周二将召开下次政策会议，外界预计央行暂时按兵不动，虽然也许会暗示仍有在必要时进一步降息的空间。

澳洲8月TD-MI通胀指标截尾均值较前月下滑0.1%，7月为增长0.6%；较上年同期上升2.2%，前月为同比增长3.3%。

调查涵盖的87类商品和服务中，有32类价格上涨，20类价格下跌，35类价格持平。(完) (编译 侯向明/王翔琼；审校 张涛)
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