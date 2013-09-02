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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 08:04 BJT

日本数据：第二季企业资本支出较上年同期持平，此前连续两季下滑

路透东京9月2日 - 日本财务省周一公布数据显示，日本4-6月当季企业资本支出较上年同期持稳，此前连续两个季度减少。这表明企业资本支出回升推迟。

第一季企业资本支出为较上年同期下降3.9%。

资本支出数据将用来计算定于9月9日公布的第二季国内生产总值(GDP)修正值。初步数据显示，第二季经济较前季增长0.6%，环比年率为成长2.6%。(完)

欲浏览完整表格，请点选财务省网站(here)

(编译 徐文焰；审校 侯向明)
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