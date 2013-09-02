韩国数据：8月制造业活动连续第三个月呈现萎缩

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
自6月以来，该指数持续处于荣枯分水岭50以下。
8月经季节调整的新出口订单分项指数亦从前月的47.5降至45.1，表明9月制造业活动将持续疲弱。
“那些报告称(出口订单)下滑的企业都认为这主要是由于全球经济放缓，”Markit Economics在声明中称，“还有一部分企业提到了生产本地化的负面影响，尤其是在中国。此外，部分公司还强调，埃及政局不稳也减少了来自中东的出口需求。”
周五公布数据显示，韩国7月工业生产较前月略微下降，不及市场预期，凸显该国经济复苏仍不稳。财政部警告说，汽车行业的工人罢工和电力短缺，将导致8月产出有更大幅度下滑。
但周日的初步数据显示，韩国上月海外出货量较去年同期增长7.7%，为七个月以来最快增长，表明韩国出口商的前景正在好转。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。