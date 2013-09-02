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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 08:20 BJT

韩国数据：8月制造业活动连续第三个月呈现萎缩

自6月以来，该指数持续处于荣枯分水岭50以下。

8月经季节调整的新出口订单分项指数亦从前月的47.5降至45.1，表明9月制造业活动将持续疲弱。

“那些报告称(出口订单)下滑的企业都认为这主要是由于全球经济放缓，”Markit Economics在声明中称，“还有一部分企业提到了生产本地化的负面影响，尤其是在中国。此外，部分公司还强调，埃及政局不稳也减少了来自中东的出口需求。”

周五公布数据显示，韩国7月工业生产较前月略微下降，不及市场预期，凸显该国经济复苏仍不稳。财政部警告说，汽车行业的工人罢工和电力短缺，将导致8月产出有更大幅度下滑。

但周日的初步数据显示，韩国上月海外出货量较去年同期增长7.7%，为七个月以来最快增长，表明韩国出口商的前景正在好转。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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