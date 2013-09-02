《一周经济焦点》全球央行面临引导市场政策预期的艰巨任务

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
欧洲央行有可能通过公布其政策会议记录，对其前瞻性指引表示支持。
与美联储和英国央行不同，欧央行过去30年来从未对外公布过会议记录。德拉吉7月曾表示，他打算开始公布会议记录，不过具体时间不清楚。
英国央行及欧洲央行周四均料将维持政策不变。
虽然前瞻性指引能否将市场引导向央行所希望的方向还有待确定，但有证据表明指引可能正在影响公众，至少在英国是如此。
Investec的分析师Victoria Clarke指出，Markit的一项调查显示8月预期英国央行未来两年内加息的家庭比例降至40%，7月时为53%。
公众对英国央行维持利率不变的确定性增强，或将为复苏扩张构成稳固的基础。
“通过锚定公众的利率预期，央行总裁可以出台措施鼓励支出和投资并提振内需，从而扶助英国的经济复苏，”她说。(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。