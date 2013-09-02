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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 15:09 BJT

《一周经济焦点》全球央行面临引导市场政策预期的艰巨任务

欧洲央行有可能通过公布其政策会议记录，对其前瞻性指引表示支持。

与美联储和英国央行不同，欧央行过去30年来从未对外公布过会议记录。德拉吉7月曾表示，他打算开始公布会议记录，不过具体时间不清楚。

英国央行及欧洲央行周四均料将维持政策不变。

虽然前瞻性指引能否将市场引导向央行所希望的方向还有待确定，但有证据表明指引可能正在影响公众，至少在英国是如此。

Investec的分析师Victoria Clarke指出，Markit的一项调查显示8月预期英国央行未来两年内加息的家庭比例降至40%，7月时为53%。

公众对英国央行维持利率不变的确定性增强，或将为复苏扩张构成稳固的基础。

“通过锚定公众的利率预期，央行总裁可以出台措施鼓励支出和投资并提振内需，从而扶助英国的经济复苏，”她说。(完) (编译 王兴亚；审校 石冠兰)
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