全球金融：金砖国家就开发银行结构达成一致，但进展仍困难--俄副财长

在美国料将缩减货币刺激后，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的资金外流，引发对金砖国家经济体质的担忧，所以这些国家在争取采取协调行动。

周五时，印度表示，其将寻求其他新兴国家的支撑，希望能共同联手干预离岸外汇市场。

但巴西拒绝直接参与任何干预，其他包括俄罗斯在内的主要新兴国家则不予置评。

20国集团(G20)财长6月在莫斯科举行的会议，未能对美国政策所带来的溢出效应采取联合行动。

金砖国家成立开发银行最早是在2012年提出，但在今年稍早才在南非德班举行的金砖国家峰会上通过。

一位直接参与开发银行协商的巴西政府官员表示，成员国仍在讨论每个国家将投入多少资金。

他表示，巴西支持每个国家为开发银行贡献100亿美元的想法。

“有一些国家希望有不同的结构，”该名不愿具名的官员表示。

中国之前曾提议要有1,000亿美元的资本，且希望能占更大的份额，这引发了争议，拖慢了磋商进度。

巴西和其他金砖国家已推出一连串数十亿美元的基础建设项目，以翻新老旧的机场、道路和铁路，并维持经济成长。这个新的开发银行，原则上，将协助为这些项目融资。(完)