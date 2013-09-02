更正-企业并购：中国复星国际否认有意入股意大利Versace

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(更正：标题及内文中的“复兴国际”有误，应为“复星国际”)
路透米兰/上海8月29日 - 中国综合企业复星国际 否认了一篇声称该公司有意入股意大利时装公司Versace的报导。Versace正在考虑出售部分股权以帮助公司成长。
意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)一篇未引述消息来源的报导称，Versace正考虑出售较高的少数股份，而总部位于上海的复星国际有意接手。
复星国际一名发言人周五表示，该消息并不真实。
今年稍早，Versace执行长Gian Giacomo Ferraris对路透表示，该公司可能考虑引入外部投资，以资助公司在亚洲等海外市场的扩张。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。