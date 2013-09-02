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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 08:03 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月2日

路透香港9月2日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.
(1美元=7.7544港元 )
    
    国股市周五缩量下跌，道琼工业指数 收跌30.64点，或0.21%，至14,810.31点；标普500
指数录得2012年5月来最大月度跌幅，因在叙利亚问题尚不明朗之前，投资者不愿在长周末前大举
押注。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       200.500    0.30      25183            15.548       0.96
 中国铝业                       8.210   -0.73      25629             2.547      -2.06
 中国移动                      53.970    0.84     203799            83.701       0.42
 中国人寿                      36.650   -0.41      47678            18.947      -0.49
 中石油                       108.800    1.26      44166             8.437      -0.04
 中石化                        71.980   -1.17      35869             5.582      -0.15
 汇丰控股                      52.420   -1.58     357098            81.297      -0.86
 中电信                        50.550   -1.23      16751             3.920       0.25
 中国联通                      15.050   -0.46      80281            11.670      -0.76
 兖州煤业                       8.760   -1.13      30034             6.793      -1.55
 华能国际                      39.530   -0.03      10824             7.663      -0.86
 南方航空                      17.090   -1.78       7969             2.650       0.40
 东方航空                      15.110   -0.53       5239             1.172     -50.56
 中芯国际                       3.550   -2.20      38483             0.551       0.10
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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