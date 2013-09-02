《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月2日

路透香港9月2日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较. (1美元=7.7544港元 ) 国股市周五缩量下跌，道琼工业指数 收跌30.64点，或0.21%，至14,810.31点；标普500 指数录得2012年5月来最大月度跌幅，因在叙利亚问题尚不明朗之前，投资者不愿在长周末前大举 押注。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 200.500 0.30 25183 15.548 0.96 中国铝业 8.210 -0.73 25629 2.547 -2.06 中国移动 53.970 0.84 203799 83.701 0.42 中国人寿 36.650 -0.41 47678 18.947 -0.49 中石油 108.800 1.26 44166 8.437 -0.04 中石化 71.980 -1.17 35869 5.582 -0.15 汇丰控股 52.420 -1.58 357098 81.297 -0.86 中电信 50.550 -1.23 16751 3.920 0.25 中国联通 15.050 -0.46 80281 11.670 -0.76 兖州煤业 8.760 -1.13 30034 6.793 -1.55 华能国际 39.530 -0.03 10824 7.663 -0.86 南方航空 17.090 -1.78 7969 2.650 0.40 东方航空 15.110 -0.53 5239 1.172 -50.56 中芯国际 3.550 -2.20 38483 0.551 0.10 (完) (整理 梁慧仪)