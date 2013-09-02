金砖国家：8月30日股汇市收盘纵览

路透9月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月30日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报929.54点。

中国股市：沪综指小幅收升，本周创逾五个月最大单周涨幅

香港股市：收高，投资者静候中国PMI报告

中国汇市：人民币稍微收升，隔夜美元大涨但中间价淡然以对

================================================================================

印度股市：震荡交投中涨逾1%，创近两周来最高收盘位。在4-6月国内生产总值(GDP)数据出炉前，绩优股连续第二日追随印度卢比反弹之势劲升。指标BSE指数 上涨1.19%或218.68点，收报18,619.72点，本周收高0.5%，中断五周连跌。NSE指数 上升1.16%或62.75点，收报5,471.80点，但本周平收。

印度汇市：印度卢比录得至少18年以来最大月度跌幅，但周五连续第二日上涨，因央行积极干预及国内和区域正面的指引带来帮助。印度卢比本月下跌8.1%，为有史以来最差表现，不过1995年之前的数据尚未立刻获得。印度卢比兑美元 收报65.70/71，日内上涨1.3%。周四收报66.55/56，上涨3.5%，创下15年半以来最大单日涨幅。本周卢比下跌3.8%，为截至2011年9月23日当周以来最差周度表现。

================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,290.960点。MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.43%至713.09点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 下跌0.19%，报33.3145卢布；卢布兑欧元 上涨0.03%，报44.0050卢布。

================================================================================

巴西股市：走势震荡，绩优股下挫，因美国是否对叙利亚采取军事打击和美联储终止激进购债计划均存在不确定性。Bovespa指数 收高0.17%至50,008.38点。

拉美汇市：巴西雷亚尔及墨西哥披索下跌，受叙利亚及FED等疑虑冲击

================================================================================

南非股市：周五下跌，录得逾两个月以来最大单周跌幅，因投资者对该国罢工活动和叙利亚动荡局势仍感到不安。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.66%，报37,863.93点。本周收低2.1%，为6月22日以来最大单周跌幅，8月累计下挫2.7%。综合指数 跌0.47%，报42,228.34点。本周下滑1.8%，亦为逾两个月来最大单周跌幅，8月累计收低2.3%。