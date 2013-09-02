全球经济：加拿大官员称，G20会议将讨论新兴市场的波动问题

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
MacDougall并表示，加拿大在G20会议上仍将敦促各国政府在降低赤字和债务上要有所进展。由于欧洲和其他国家面临高失业率问题，近来对这个问题的重视减弱。
“我们希望能够继续财政整顿，”他表示。其并称，哈珀认为这对G20的信誉至关重要。
上述不愿具名的官员表示，参加圣彼得堡峰会的国家，将会陈述个别的财政策略，而不是G20就全面的削减债务负担达成协议。
另一位将参加峰会的政府官员表示，那些需要为基础建设的长期投资进行融资的国家，应该要想想如何提高其吸引力，以争取来自银行、退休基金和保险公司等的民间投资。
“印度就是最好的例子。印度有庞大的基础建设融资需求...过去印度官员一直表达对可用资金较以往来得少的担忧，”他表示。
他表示，“我认为加拿大的看法将是有证据表明，事实上，这些担忧有部分是和经济基本面有关。”
“这些是关于外资投资障碍、监管问题等等，这些国家需要想一想如何强化其投资环璄，因为当地有很多可供使用的民间资金。”(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。