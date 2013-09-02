全球经济：加拿大官员称，G20会议将讨论新兴市场的波动问题

MacDougall并表示，加拿大在G20会议上仍将敦促各国政府在降低赤字和债务上要有所进展。由于欧洲和其他国家面临高失业率问题，近来对这个问题的重视减弱。

“我们希望能够继续财政整顿，”他表示。其并称，哈珀认为这对G20的信誉至关重要。

上述不愿具名的官员表示，参加圣彼得堡峰会的国家，将会陈述个别的财政策略，而不是G20就全面的削减债务负担达成协议。

另一位将参加峰会的政府官员表示，那些需要为基础建设的长期投资进行融资的国家，应该要想想如何提高其吸引力，以争取来自银行、退休基金和保险公司等的民间投资。

“印度就是最好的例子。印度有庞大的基础建设融资需求...过去印度官员一直表达对可用资金较以往来得少的担忧，”他表示。

他表示，“我认为加拿大的看法将是有证据表明，事实上，这些担忧有部分是和经济基本面有关。”