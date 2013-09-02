《中国报摘》--其他报纸重要消息9月2日

**上海证券报**

--中国证券市场2,489家上市公司半年报出齐。按可比口径统计，全体上市公司营业收入同比增长8.54%至12.8万亿元人民币，净利润同比增11.15%至1.14万亿元。

--银监会主席尚福林近日接受《求是》杂志专访时表示，将进一步规范理财业务，严格风险管控，防止理财资金“脱实向虚”。同时要引导银行业将理财业务规范为债权类直接融资业务。

--中国中铁 上半年实现营业收入2,476.52亿元，同比增24.88%；净利润34.88亿元，同比增45.91%；当期新签合同额3,676.5亿元，同比增26.6%。

--中国中冶 上半年扭亏为盈，实现净利润13.6亿元，同比增加18.2亿元。

--中国铝业 上半年净亏损6.23亿元，相比去年同期亏损32.53亿元，减亏80%。此外，考虑到一季度亏损9.75亿元，中国铝业二季度实际赢利3.52亿元。

--据悉，中移动将在本月开始新一轮TD-LTE(4G)终端集采，是次规模可能会超过二季度。

**东方早报**

--光大证券 称，“8.16”事件中的两个涉事高管，助理总裁杨赤忠和董事会秘书梅键宣布辞职。

--有关部门初步认定，8月31日发生的上海宝山液氨泄漏事故，系翁牌冷藏实业生产厂房内，液氨管路系统管帽脱落所致。市环保局介绍，该事故未对周边环境造成影响，目前周边空气质量属于正常。

**证券时报**

--银监会主席尚福林表示，目前各项金融改革正在进一步深化，存款保险制度、风险处置和银行退出机制等也在酝酿中。

--深沪交易所相继发布为资管份额提供转让通知与指引。据悉，近日深交所已召集广东地区券商、基金及其资管子公司人员举办相关培训会，会议明确，对于产品投向为房地产行业的，在政策进一步明朗前，暂缓接收相关申请。

--2012年交强险经营情况通报会数据显示，去年交强险承保亏损83亿元，投资收益29亿元，经营亏损54亿元。

--多家研究机构统计数据显示，8月北京纯商品住宅(不含保障房)网签8,025套，环比上涨33.3%，成交均价为2.48万元/平方米，依然处于相对高位。(完)