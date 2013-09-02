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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 08:28 BJT

国际油市：油价下跌逾1美元，叙利亚很快遭受军事打击的担忧减退

中国数据抑制油价进一步下跌。这个全球第二大石油消费国公布的数据显示，8月制造业活动的扩张步伐为逾一年以来最快，新订单分项攀升。

中国国家统计局公布，8月制造业采购经理人指数(PMI)从7月的50.3升至51.0，为去年4月以来最高位，路透预估为50.6。

石油输出国组织(OPEC)减少供应，亦帮助支撑油价。

一项针对航运公司、石油业消息人士、OPEC及相关顾问的调查结果显示，8月OPEC平均每日产出料为3,032万桶，低于7月的3,050万桶。 (完) (编译 张荻/王翔琼；审校 张涛)
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