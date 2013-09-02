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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 08:21 BJT

《香港重要政经日程》--9月2日-9月6日

==================今日重要政经消息==================

9月2日（周一）

-- 公布7月份零售销售数据。

*--11:15 大连港 中期业绩记者会。

--16:30 中国中冶 中期业绩记者会。

==================近期重要政经消息==================

9月3日（周二）

--10:30 亚洲发展银行与中国燃气 贷款签约仪式。

--14:30 上海石化 中期业绩记者会。

--15:00 和谐汽车 中期业绩记者会。

*--15:00 大唐新能源 中期业绩记者会。

--16:15 顺风光电 中期业绩记者会。

9月4日（周三）

-- 汇丰公布8月份经理人采购指数（PMI）。

9月6日（周五）

-- 金管局公布8月份外汇储备资产。

*--15:00 中国贵金属 中期业绩记者会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
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