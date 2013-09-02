《香港重要政经日程》--9月2日-9月6日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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==================今日重要政经消息==================
9月2日（周一）
-- 公布7月份零售销售数据。
*--11:15 大连港 中期业绩记者会。
--16:30 中国中冶 中期业绩记者会。
==================近期重要政经消息==================
9月3日（周二）
--10:30 亚洲发展银行与中国燃气 贷款签约仪式。
--14:30 上海石化 中期业绩记者会。
--15:00 和谐汽车 中期业绩记者会。
*--15:00 大唐新能源 中期业绩记者会。
--16:15 顺风光电 中期业绩记者会。
9月4日（周三）
-- 汇丰公布8月份经理人采购指数（PMI）。
9月6日（周五）
-- 金管局公布8月份外汇储备资产。
*--15:00 中国贵金属 中期业绩记者会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。