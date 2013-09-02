《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月2日

*工商时报：

--第四代行动电话行动通信标准(4G)竞标明日登场，总底价359亿台币的4G频谱至少飙破500亿台币，12个区块频谱、以位于1,800MHz的C5频段是兵家必争。市场传出，该频段底价30亿台币，最终标金将翻倍飙高、甚至传出可能破百亿元。

--受到美国联准会量化宽松(QE)缩减购债规模的预期心理，利率似有反转向上之势，公司债发行利率也跟着上调，进而使市场对长债需求弱化。券商主管强调，部分预计年底前发行的公司债可能不再公开标售，改为洽特定人议价。

*经济日报：

--鼓励金融整并，金管会将检讨修正金融机构合并法，扩大金融机构合并诱因，包括金融机构合并产生的商誉摊提从现行五年拉长到15年，并增加可适用程序简便等优惠的合并型态，如部分资产的移转也可适用等。

--16家金控负责人今日将向金管会争取松绑多项登陆限制，金管会考虑删除银行投资大陆不得逾净值15%上限，回归银行法规定，并评估放宽大陆地区总曝险上限净值一倍计算方式，及向大陆争取扩大同省设支行范围。

--经建会主委管中闵昨日启程赴日本，为自由经济示范区对外招商打响第一炮，除了将一对一拜会日本通运、乐天、日立等产业大咖，还将访问日本东京AHQ特区，以促成台日区对区产业合作。

--行政院长江宜桦上周五抛出〞不排除加税治水〞的说法后，财政部已着手研议加税可行性。据指出，除扩大对不动产课征奢侈税、调降两税合一股利抵税额外，提高营业税率也是未来加税的优先选项。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。