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亚洲 | 2013年 9月 3日 星期二 09:06 BJT

《香港重要政经日程》--9月3日-9月10日

==================今日重要政经消息==================

9月3日（周二）

--10:30 亚洲发展银行与中国燃气 贷款签约仪式。

--14:30 上海石化 中期业绩记者会。

--15:00 和谐汽车 中期业绩记者会。

--15:00 大唐新能源 中期业绩记者会。

--16:15 顺风光电 中期业绩记者会。

==================近期重要政经消息==================

9月4日（周三）

-- 汇丰公布8月份经理人采购指数（PMI）。

*9月5日（周四）

--16:30 阳光房地产投资信托基金 全年业绩记者会。

9月6日（周五）

-- 金管局公布8月份外汇储备资产。

--15:00 中国贵金属 中期业绩记者会。

*9月9日（周一）

-- 晶芯科技 首日挂牌。

*9月10日（周二）

--09:30 工商银行 在中国举行股东特别大会。

--14:30 思捷环球 全年业绩记者会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)

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