《香港重要政经日程》--9月3日-9月10日

国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至逾一周高位上方，因东南亚出现零星需求
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
==================今日重要政经消息==================
9月3日（周二）
--10:30 亚洲发展银行与中国燃气 贷款签约仪式。
--14:30 上海石化 中期业绩记者会。
--15:00 和谐汽车 中期业绩记者会。
--15:00 大唐新能源 中期业绩记者会。
--16:15 顺风光电 中期业绩记者会。
==================近期重要政经消息==================
9月4日（周三）
-- 汇丰公布8月份经理人采购指数（PMI）。
*9月5日（周四）
--16:30 阳光房地产投资信托基金 全年业绩记者会。
9月6日（周五）
-- 金管局公布8月份外汇储备资产。
--15:00 中国贵金属 中期业绩记者会。
*9月9日（周一）
-- 晶芯科技 首日挂牌。
*9月10日（周二）
--09:30 工商银行 在中国举行股东特别大会。
--14:30 思捷环球 全年业绩记者会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
路透新加坡3月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周二涨至每桶11美元上方的逾一周高位，交易商指因东南亚有零星需求。
路透3月28日 - 特斯拉汽车周二表示，中国科技巨头腾讯控股已对其投资17.8亿美元，获得5%的被动股权。 根据特斯拉提交的监管文件，截止3月24日，腾讯持有超过800万股特斯拉股票。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透迪拜3月28日 - 新加坡380-cst燃料油现货价差周二下滑，由于大量现货供应打压价格，而且卖家争相清理库存，多头未能使价差突破上日所及的近三周高点。