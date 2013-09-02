中国金融：近将扩大信贷资产证券化，监管层拟先针对小微企业贷款--报载

路透北京9月2日 - 中国信贷资产证券化试点正在扩大。中国证券报周一引述权威人士称，监管层近期拟针对小微企业贷款，进一步扩大信贷资产证券化。标的资产规模，逾16万亿人民币。

报导引述银行业人士指出，目前适宜进行资产证券化的信贷资产，银行资产中以信用类贷款、保证类贷款、小微企业贷款、汽车贷款为主；企业资产中以建筑企业的BT（建设移交）回购债权、部分地方公共事业企业现金流为主。

银监会网站数据显示，截至上半年，小微企业的贷款余额（含个体工商户和小微企业主贷款）16.3万亿元人民币，比年初增加1.44万亿元；同比增长21.2%，比各项贷款平均增速高6.1个百分点。

报导并引述专家称，监管层进一步扩大小微企业贷资产证券化，既可以加大对中小微企业的资金支持，有效缓解中小微企业融资难问题；也有助于推动商业银行通过证券化盘活存量信贷，腾挪出更多的信贷规模，提高信贷资产运营能力。同时也为投资者丰富了市场投资产品，拓宽了财富保值增值的渠道。