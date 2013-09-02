台湾债市：指标10年公债殖利率开高走低，关注台积电公布标债结果

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北9月2日 - 台湾新一期10年期指标公债102/10 殖利率周一早盘开高走低，量能温和放大。交易商指出，早盘多空交战，此外市场关注台积电 稍后公布的标债结果将影响短线市况。
银行交易员表示，久未成交的20年长券102/8 盘初意外出现成交纪录，且殖利率略较市场预期的2.25%略为走低至2.20%，带动10年券102/10殖利率略有走低。
“股市反弹，有短多买盘进场布局，”一大型证券台债交易员说。
上述交易员表示，随着10年券102/10殖利率弹升至1.74%附近，即有短多买盘逢高进场，殖利率因此开高走低，成交量亦温和放大。
此外，有银行交易员提及，由于近期台电公司债标售结果不如预期，市场关切台积电今天公布的标债状况，预估10年券102/10今日暂先在既有区间盘整，再观察后续盘势气氛而定。
早盘10:30为止，五年券102/2期公债成交10.5亿台币；102/10期公债的发行前交易成交68亿台币，交投略有增温。
美国公债价格上周五上涨，因经济数据逊于预期，且在长周末前有可能对叙利亚进行军事打击，令避险买盘增加。指标10年期公债 升5/32，收益率由周四尾盘的2.766%降至2.746%。
交易员观察市场最新动态：
* 10年期公债和五年期公债主流券成交量温和增温
* 20年券102-8殖利率来到2.20%，带动10年券102-10殖利率开高走低
* 等待台积电稍后公布5.5年期无担保公司债标售结果
* 周五美国非农就业数据公布前，债市区间盘整机会浓
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*10年期102/10：1.70-1.74%
本地时间10:32时最新报价：
*102/10期公债殖利率下跌0.57基点报1.7215%。
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*美国经济：8月23日当周领先指标上升，但增长年率下降-ECRI (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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