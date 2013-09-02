台湾债市：指标10年公债殖利率开高走低，关注台积电公布标债结果

路透台北9月2日 - 台湾新一期10年期指标公债102/10 殖利率周一早盘开高走低，量能温和放大。交易商指出，早盘多空交战，此外市场关注台积电 稍后公布的标债结果将影响短线市况。

银行交易员表示，久未成交的20年长券102/8 盘初意外出现成交纪录，且殖利率略较市场预期的2.25%略为走低至2.20%，带动10年券102/10殖利率略有走低。

“股市反弹，有短多买盘进场布局，”一大型证券台债交易员说。

上述交易员表示，随着10年券102/10殖利率弹升至1.74%附近，即有短多买盘逢高进场，殖利率因此开高走低，成交量亦温和放大。

此外，有银行交易员提及，由于近期台电公司债标售结果不如预期，市场关切台积电今天公布的标债状况，预估10年券102/10今日暂先在既有区间盘整，再观察后续盘势气氛而定。

早盘10:30为止，五年券102/2期公债成交10.5亿台币；102/10期公债的发行前交易成交68亿台币，交投略有增温。

美国公债价格上周五上涨，因经济数据逊于预期，且在长周末前有可能对叙利亚进行军事打击，令避险买盘增加。指标10年期公债 升5/32，收益率由周四尾盘的2.766%降至2.746%。

交易员观察市场最新动态：

* 10年期公债和五年期公债主流券成交量温和增温

* 20年券102-8殖利率来到2.20%，带动10年券102-10殖利率开高走低

* 等待台积电稍后公布5.5年期无担保公司债标售结果

* 周五美国非农就业数据公布前，债市区间盘整机会浓

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*10年期102/10：1.70-1.74%

本地时间10:32时最新报价：

*102/10期公债殖利率下跌0.57基点报1.7215%。

以下为最新相关报导链接：

*《一周经济焦点》全球央行面临引导市场政策预期的艰巨任务

*《综述》消费者支出及通胀数据疲软，暗示美国经济不振

* 《美债一周展望》公债价格近持平，因数据疲弱且存在地缘政治风险