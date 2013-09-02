英国经济：制造业投资计画呈现六年来最强景况--调查

路透伦敦9月2日 - 一项调查显示，英国制造业资本投资计划增速为金融危机以来最快，显示经济可能迈向更为平衡的复苏。

英国工程雇主联合会(EEF)和会计师事务所BDO LLP周一表示，有意采购新机械和设备的企业所占百分比差值为24%，高于5月调查时的7%。

这是2007年以来最高的比例，也是1990年代中期展开调查以来的第二高。

上月公布的官方数据显示，第二季企业投资增长，为九个月来首见，经济摆脱对于消费者、房市和进口的依赖。

EEF称，今年和明年企业投资对于经济成长的贡献度会比过去几年来得高。

投资意愿升高系由中小型制造业领头，部分受助于信贷取得更容易且对其产品的需求升高。

“尽管今年以来浮现的经济复苏迹象相当正面，但由贸易和投资带来更平衡的成长仍是必要的，”EEF首席经济分析师Lee Hopley称。

“随着企业对于自身成长前景更具信心，我们需要看到这样的信心转化成对新产能的投资，而且要在英国境内发生。”