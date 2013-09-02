英国经济：制造业投资计画呈现六年来最强景况--调查

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦9月2日 - 一项调查显示，英国制造业资本投资计划增速为金融危机以来最快，显示经济可能迈向更为平衡的复苏。
英国工程雇主联合会(EEF)和会计师事务所BDO LLP周一表示，有意采购新机械和设备的企业所占百分比差值为24%，高于5月调查时的7%。
这是2007年以来最高的比例，也是1990年代中期展开调查以来的第二高。
上月公布的官方数据显示，第二季企业投资增长，为九个月来首见，经济摆脱对于消费者、房市和进口的依赖。
EEF称，今年和明年企业投资对于经济成长的贡献度会比过去几年来得高。
投资意愿升高系由中小型制造业领头，部分受助于信贷取得更容易且对其产品的需求升高。
“尽管今年以来浮现的经济复苏迹象相当正面，但由贸易和投资带来更平衡的成长仍是必要的，”EEF首席经济分析师Lee Hopley称。
“随着企业对于自身成长前景更具信心，我们需要看到这样的信心转化成对新产能的投资，而且要在英国境内发生。”
该项调查在7月31日至8月21日间进行，有290家企业回覆。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。