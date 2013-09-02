香港个股：利福国际分拆利福地产，股东可按20:1获后者股份

路透香港9月2日 - 香港百货店经营商--利福国际集团有限公司 落实分拆利福地产独立上市；利福国际的合资格股东将可按20:1的基准获发利福地产的股份。

利福地产在另一份声明中称，计划发行8,360万股股份，招股价区间为1.8-2.43港元，筹资高至2.03亿元。该股预期于9月12日挂牌，上市编号为“2183”.

完成上市后，利福国际于利福地产的持股比例将由100%降至58.27%至60.03%（视乎超额配售权是否获行使）。

利福国际上周五收报16.7港元，过去一个月跌近1.6%。（完）

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