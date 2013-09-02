香港个股：利福国际分拆利福地产，股东可按20:1获后者股份

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港9月2日 - 香港百货店经营商--利福国际集团有限公司 落实分拆利福地产独立上市；利福国际的合资格股东将可按20:1的基准获发利福地产的股份。
利福地产在另一份声明中称，计划发行8,360万股股份，招股价区间为1.8-2.43港元，筹资高至2.03亿元。该股预期于9月12日挂牌，上市编号为“2183”.
完成上市后，利福国际于利福地产的持股比例将由100%降至58.27%至60.03%（视乎超额配售权是否获行使）。
利福国际上周五收报16.7港元，过去一个月跌近1.6%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。