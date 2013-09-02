《新兴市场重要经济事件预告》--9月2日-9月9日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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9月2日(一)
圣彼得堡--20国集团(G20)协调人会议。讨论领导人联合声明(至9月5日)。
圣彼得堡--G20财长代表会议。讨论领导人联合声明(至9月5日)。
蒙罗维亚--非洲开发银行总裁Donald Kaberuka将主导一个专门高级别小组会议，议题为局势脆弱的国家。发言人包括东帝汶财长Emilia Pires。
耶路撒冷--以色列财长Yair Lapid举行新闻发布会(0800)。
9月3日(二)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布七国集团(G7)和中国经济展望概览，包括短期预测。副首席经济学家Jorgen Elmeskov将在新闻发布会上发表OECD的观点(0900)。
新德里--印度财政部长齐丹巴南和印度总理首席经济顾问Chakravarthi Rangarajan出席新书发布会(0830)。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至9月4日)。
9月4日(三)
伦敦--南非央行副总裁Daniel Mminele在英国出席会议并讲话(0800)。
约翰内斯堡--南非银行业协会主办年度银行峰会。南非非洲人国民大会(ANC)副总裁暨国家计划委员会副主席Cyril Ramaphosa将在峰会上发表演说。
9月5日(四)
安卡拉--土耳其央行举办第四届“Main Meeting in Europe”(至9月6日)，由土耳其央行总裁Erdem Basci主持。讨论主题包括新兴市场经济体在世界经济中的机遇和挑战。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。
布拉格--捷克央行管理委员会举行例行周度会议，计划将不讨论货币政策问题。
9月6日(五)
墨西哥城--墨西哥央行将发布货币政策声明。
9月9日(一)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。