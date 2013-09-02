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货币新闻 | 2013年 9月 2日 星期一 09:27 BJT

中国热股：光大证券开盘跌停，证监会对其自营乌龙事件开巨额罚单

路透上海9月2日 - 在上周五中国证监会宣布对光大证券 自营乌龙事件的处罚决定后，光大证券周一复牌即告跌停。

光大证券今日开盘报9.06元人民币，大跌1.01元。

中国监管层上周五开出国内证券史上最大一笔罚单，光大证券因内幕交易、信息误导等多项违法违规行为被处以5.23亿元罚款，并对相关责任人予以终身证券市场禁入等处罚。

光大证券周日晚间公告并显示，此次被证监会处罚的相关责任人中两位高层--公司助理总裁杨赤忠和董事会秘书梅键已辞去其担任的职务。而公司总裁徐浩明稍早已经辞职。

光大证券在8月16日上午错误生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元人民币，实际成交72.7亿元，集中买单促使大盘出现异动，沪综指 瞬间暴涨逾5%。当日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7,130手股指期货合约。 （完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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