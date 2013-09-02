中国热股：光大证券开盘跌停，证监会对其自营乌龙事件开巨额罚单

路透上海9月2日 - 在上周五中国证监会宣布对光大证券 自营乌龙事件的处罚决定后，光大证券周一复牌即告跌停。

中国监管层上周五开出国内证券史上最大一笔罚单，光大证券因内幕交易、信息误导等多项违法违规行为被处以5.23亿元罚款，并对相关责任人予以终身证券市场禁入等处罚。

光大证券周日晚间公告并显示，此次被证监会处罚的相关责任人中两位高层--公司助理总裁杨赤忠和董事会秘书梅键已辞去其担任的职务。而公司总裁徐浩明稍早已经辞职。