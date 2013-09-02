港报社评：让百姓看到贪官无山可靠--星岛日报9月2日

官至部长级的中共中央委员蒋洁敏，涉嫌严重违纪接受调查，成为习近平接掌党政军最高权力以来，打击贪腐被轰的最高级官员干部。 蒋洁敏在去年中共第十八次全国代表大会中，晋身中央委员，今年3月由中国石油天然气集团董事长，升官至国务院国有资产监督管理委员会主任。但是，升官不包保万事大吉，结果他成为反贪打击的最新对象。 习近平上星期主持政治局会议，审议通过了未来5年《建立健全惩治和预防腐败体系工作规划》，要求「老虎、苍蝇」一起打，严肃查处党员干部违纪违法案件。蒋洁敏和4位时任中石油高层上星期被查，是习近平就任以来震撼力最大的反贪腐案件。这是中共极罕有地向中央国企高层集体开刀，尤其是石油是国家高度敏感行业，四位高层全部即时解职换人。 官方目前没有公布他们涉嫌贪腐的具体内容。但集体贪污现象，并非中石油独有，巨型央企由于大一统管理，透过市场垄断盈利可观，都有很多油水。十八大后由王岐山主管中央纪律检查委员会，他作风硬朗，又有丰富的经济工作经验，有利抽丝剥茧对付复杂隐蔽的企业贪腐案件。 今次落马的高干，都是胜利油田出身，被视为前任政治局常委周永康的人马。无论派系之说是真是假，由于周永康当年掌管政法系统，令人觉得今次案件后台强硬，特别受到注视。 过去中共「打老虎」，部分干部却仍然有「不怕贪、只怕归错边」的心理。习近平班子要整治贪腐，既要够胆打老虎，同时要让干部和百姓看到任何人贪腐都无山可靠，廉政励治才能够事半功倍。(A05)