新债招标：中国财政部代发三年期地方债中标利率4.34%--业内人士

路透上海9月2日 - 业内人士周一透露，中国财政部稍早代理招标的三年期固息地方债，中标利率为4.34%，投标倍数1.4倍。

今日招标地方债，为财政部代理发行的今年第九期地方债，采用单一价格招标方式，标的为利率。9月3日开始计息，9月3日至9月5日进行分销，9月9日起上市交易。

上述地方债招标金额为260亿元人民币，发行主体包括江西、贵州、山西、北京和内蒙古，各自发行量为63亿元、50亿元、45亿元、46亿元和56亿元。

另外，上述五省市还将于下周一(9日)发行总额262亿元的地方债，期限五年。

2013年地方政府债计划发行规模为3,500亿元，较去年大增40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。