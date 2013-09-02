港报社评：政商腐败齐打，中央两面进击--经济日报9月2日

上任不足半年的国资委主任蒋洁敏疑涉中石油贪腐案，昨被中纪委调查，外界固关注此案会否向上燃烧。除中石油外，近日有其他国企亦爆弊案，或反映中央正将反腐战綫由政界扩至商界。 中石油集团4名高层上周二涉贪落马，案件昨再爆惊人发展，曾任中石油董事长，更是新任中央委员的蒋洁敏涉严重违纪，成中央习李新领导层接班后，遭查的最高级政商大员。 市场盛传中石油问题由来已久，在中央领导层换班后，习李新班子才决心调查。故蒋洁敏落马是否更大风暴的前奏，仍须观察。然而，近日亦有其他国企爆贪腐案，此或反映中央的反腐战綫，正由政界扩展至商界，这其实早有两先兆。 一是曾处理广信破产等大案、深谙经济金融运作的王岐山出任中纪委书记。中共总书记习近平一再强调腐败若愈演愈烈终必亡党亡国。商界腐败早已为民众诟病，但商业腐败查缉难度极高，中央遂任命商界实战经验丰富的王岐山掌中纪委，正利于整顿商界弊端。 二是中国经济发展模式必须转型，总理李克强遂再三强调要打造中国经济升级版，惟商业腐败导致特殊利益集团权钱勾结，损害市场公正，是中央推动市场化的重大拦路石。故他上月表示要加强对国企的监督，助中国经济升级。 民众期望中央真心肃贪，非因政治需要的权宜之策，除冀中央续打政商贪腐老虎与苍蝇，更冀中央在11月举行的三中全会，筹谋官员财产申报及公示制等。 中央严办中石油案，很可能只是整顿国企腐败的头炮，惟涉案国企及相关上市公司的股价难免受冲击，投资者须加留神。(A10)