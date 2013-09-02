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债券 | 2013年 9月 2日 星期一 09:02 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月2日-9月9日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。    
        
 日   时间  国家   规模     发行细节
 期                         
 9/2  1350  法国            标售国库券(BTF)
 9/3        英国            2024年到期的指数连动型
                            公债
 9/3        日本            10年期公债标售
 9/4        日本            三个月期贴现国库券
 9/4        德国   50亿欧   五年期公债
                   元       
 9/5        法国            标售OAT公债
 9/5        西班            标售债券
            牙              
 9/6        日本            六个月期贴现国库券
                            
 9/6        日本            增加流动性标债
                            
                            
                            
 9/9  1350  法国            标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程             

 (编译 朱晓军；审校 郑茵)
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