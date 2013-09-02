港报社评：津贴工厦劏房形同饮鸩止渴--明报9月2日

扶贫委员会上周通过，向住在工厦及商厦的低收入劏房户发放一笔过津贴，但出租工厦劏房是违法的，此举等同要求负责发放津贴的公职人员明知有人违法也不执法。工厦劏房津贴等同把公帑津贴无良劏房业主，甚至促使更多危险的违法劏房出现，最终政府极可能好心做坏事。

劏房近年如雨后春笋般涌现，更蔓延至工厦。应否放宽资格至工厦劏房户，一直有争议。由于工厦劏房必属违法，早前政府未有把计划涵盖工厦劏房住户，正是由于担忧公务员如得悉有人居住在工厦，按理须依条例向屋宇署举报。

上周一扶贫委员会终于通过向工厦及商厦低收入劏房户发放津贴，政府辩称出租工厦劏房是违法，但住户并没违法，又指提供援助不代表认同住工厦。故在没有合理怀疑下，处理的公务员毋须主动举报。

要求公务员知情不报，犹如掩耳盗铃，实在有违公务员的工作伦理与专业操守。工厦劏房大多严重违反建筑物或消防条例，陷阱满布。如今政府却发放租金津贴，等同用公帑资助这批业主经营非法劏房。

更重要的是，一旦政府发放津贴，劏房业主势必加租，更鼓励更多工厦业主加入非法劏房的行列。一个用意本来良好的政策，极可能变成好心做坏事。

政府应从正途出发帮助劏房户，长远治本方法当然是制订消灭劏房时间表，协助基层上楼，中短期则可借助其他合法合理的名目发放津贴。政府可借助公屋轮候册找到目标受助人，并以发放就业交通津贴、食物银行等方式，贫困户就可设法改善自己的居住环境，政府也毋须背上资助非法劏房的恶名。(A03)