港报社评：遏制外力干预港事，中央立场强硬--文汇报9月2日

中国外交部驻港特派员宋哲会见美国驻港总领事夏千福，当面告诫他不要干涉香港政制发展问题，凸显中国政府绝不允许美国借干预特首普选搞乱香港和遏制中国。反对派公然为夏千福保驾护航，不仅暴露了他们被美国驻港总领事馆操控的真相，而且表明他们的立场与爱国爱港标准背道而驰。

夏千福履新一个月间，已频繁接触香港各党领袖，就是要使对抗中央的美国政治代理人成为行政长官，掌握香港的管治权。所谓「真普选」和「入闸」，意在否定基本法和人大决定对香港普选的规定。

与历任总领事不同的是，夏千福作为美国海军总参谋长的外交政策顾问身份，扮演奥巴马「重返亚太」的马前卒，借干预香港事务以遏制中国和搞乱香港。夏千福上任后已密谋掀起「倒梁」攻势，其近期目标是搞乱香港，4年后的目标是让对抗中央的美国政治代理人挑战梁振英和其他爱国爱港人选。

对宋哲当面告诫夏千福不要干涉政制发展问题，反对派公然为夏千福保驾护航。因此，对夏千福干预特首普选的态度是一块试金石。反对派公然为夏千福保驾护航，不仅暴露了他们被美国驻港总领事馆操控的真相，而且说明他们甘当美国干预香港政制发展的马前卒。

夏千福必须认识到，在涉及中国主权尊严的香港政制发展事务上，绝不允许任何外国插手干涉。反对派也必须认识到，内外勾结，是破坏香港普选，如不悬崖勒马，不仅与特首位置无缘，更势将成为历史的罪人。(A05)