基金产业：上周投资者从新兴市场债券基金抽走20亿美元资金--美银美林

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透纽约8月30日 - 美国银行美林全球研究周五公布的一份报告称，8月28日止当周全球投资者从新兴市场债券基金中撤出20亿美元。
该报告显示，上周为资金连续第14周从该类基金中流出，该报告亦援引了基金追踪机构EPFR Global的数据。全球所有债券基金一周流出金额为72亿美元，为连续第五周资金流出。
美国股票基金资金流出规模为31亿美元，较前一周创2008年6月以来纪录的143亿美元流出规模大为减小。上周全球所有股票基金资金流出规模为48亿美元。
同期投资者在大宗商品基金投入5亿美元，为31周最大流入规模。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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