《香港报摘》--其他报纸重要消息9月2日

* 明报：

--SOHO中国 公布，向上海市长宁区规划和土地管理局购买一幅面积为1.7万平方米的土地，作价约40亿港元，用作办公及零售用途。

* 星岛日报：

--花旗银行财富管理业务总监李贵庄表示，今年整体存款增长较快，存款收入仍按年录得双位数增长。未来市场利率走势要视乎内地存款利率市场化是否出台。

--越秀地产 近年大力发展商业物业，继广州国际金融中心(IFC)，再于广州站西鞋业商圈，建财富天地广场。副总经理梁济豪指，待条件成熟时，将把财富天地广场注入子公司越秀房托 。

--花样年 主席潘军透露，其深圳前海金融服务团队已组建完成，本月将正式营业，料未来二至三年可实现盈利。他又称，于前海会重点关注与产业结合的投地机会。花样年下半年还将在内地新开8至10家小额贷款公司。

* 苹果日报：

--青蛙王子 主席李振挥表示，公司计划逐步将主要客群由4至12岁，扩展至3至12岁，目标是要做到这个客群的行业龙头。他又指未来会继续沿用以动画形式为品牌作宣传，但预料下半年宣传支出将减少。

--平安保险 首席保险业务执行官李源祥指，网销毛利率高且索偿额低，加上寿险利率市场化，令销售寿险产品的竞争力增加，为把握机遇，平保有意每年增聘10%员工抢占市场。

--顺风光电 宣布，与新疆生产建设兵团第十三师及第四师，订立两项合作协议，分别是在新疆自治区内，建立年产能为500兆瓦及1,000兆瓦的太阳能发电站项目，投资总额为60亿及100亿元人民币。

* 东方日报：

--融创中国 主席兼首席执行官孙宏斌表示，未来会加快资金回笼速度，将项目的内部回报率提高至30%以上，期望2015年开始，公司融资成本每年降低一个百分点，但暂时没有配股计划。

--罕王 总裁兼首席执行官潘国成表示，在中央政策放宽及城镇化下，预期下半年铁矿石价格维持每吨130美元水平，明年走势更乐观。

* 文汇报：

--福田汽车总经理王金玉表示，目前福田汽车累计销售新能源汽车接近1万辆。根据规划，到2020年，福田汽车产销量将超过300万辆，而其中节能和新能源汽车会占到汽车整体产销量的25%以上。

--深圳市土地房产交易中心近日发布公告，其持续举办22年的深圳秋季房地产博览会将停办。对于外界质疑招商不理想而停办，深圳市土地房产交易中心宣传部王爽英指，不存在因为招商情况不理想停办的情况。

* 大公报：

--长实 荃湾大窝口昇柏山新楼盘超额认购达3.9倍，长实并未趁机加价，强调会原价加推，最快今天公布加推安排，料涉最少82个单位。

--融创中国 公布，透过与绿城中国 成立的上海融创绿城收购上海昊川置业49%股权，总代价为5.07亿元人民币。(完)