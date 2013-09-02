企业结盟：澳洲AMP将与中国人寿在华建立合资基金管理公司

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透悉尼9月2日 - 澳洲保险和财富管理公司AMP Ltd 周一称，计划与中国人寿 在华建立一家基金管理公司。
AMP在一份声明中称，这将是自中国6月允许保险公司在中国提供基金管理服务以来的首家保险系基金公司。
AMP将与中国人寿的一家子公司共同建立新合资公司--国寿安保基金管理有限公司，并持有新公司的15%股份。
中国人寿是全球市值最大的保险公司。
“在中国建立合资基金管理公司对AMP来说是重要的战略举措，这让我们能直接进入全球第二大和增长最快的主要经济体，”AMP执行长Craig Dunn称。
AMP称合资公司已获中国保监会批准，还在等待中国证监会同意。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。