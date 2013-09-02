《中国基金发行日程表》--9月2日

路透北京9月2日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *天弘弘利债券 天弘基金 北京银行 9/2-9/6 *天弘同利 天弘基金 工商银行 9/2-9/11 分级债券A/B *德邦德利货币A/B 德邦基金 民生银行 9/2-9/12 *华安沪深300 华安基金 兴业银行 9/2-9/25 量化增强A/C 光大保德信 光大保德信基金 农业银行 8/21-9/3 现金宝货币A/B 信诚季季定期 信诚基金 建设银行 8/15-9/4 支付债券 汇添富年年利 汇添富基金 工商银行 8/15-9/4 定期开放债券A/C 长城增强收益 长城基金 建设银行 *8/8-9/4 定期开放债券A/C 中银保本二号混合 中银基金 招商银行 8/7-9/6 方正富邦互利 方正富邦基金 交通银行 *8/1-9/6 定期开放债券 富国创业板指数 富国基金 建设银行 8/12-9/6 分级A/B 新华趋势领航股票 新华基金 工商银行 8/12-9/6 广发聚优灵活 广发基金 中国银行 8/12-9/6 配置混合 易方达投资级 易方达基金 农业银行 8/19-9/6 信用债债券A/C 华润元大 华润元大基金 农业银行 8/19-9/6 保本混合 广发趋势优选 广发基金 农业银行 8/19-9/6 灵活配置混合 鹏华丰泰定期 鹏华基金 浦发银行 8/19-9/6 开放债券 鹏华丰实定期 鹏华基金 中信银行 8/19-9/6 开放债券A/B 大成中证500 大成基金 中国银行 8/19-9/6 深市ETF 工银瑞信双债 工银瑞信基金 中国银行 8/19-9/6 增强债券 中海惠丰纯债 中海基金 广发银行 8/16-9/10 分级债券A/B 博时双债增强 博时基金 中国银行 8/15-9/11 债券A/C 富国目标收益 富国基金 建设银行 8/22-9/11 两年期纯债债券 国投瑞银沪深300 国投瑞银基金 工商银行 8/28-9/11 金融地产ETF 华商红利优选 华商基金 工商银行 8/19-9/13 灵活配置混合 上投摩根 上投摩根基金 中国银行 8/19-9/13 红利回报混合 易方达沪深300 易方达基金 建设银行 8/26-9/13 医药卫生ETF 银华信用 银华基金 工商银行 8/26-9/13 季季红债券 长盛双月红1年期 长盛基金 农业银行 8/22-9/13 定期开放债券A/C 建信创新 建信基金 中信银行 8/26-9/18 中国股票 博时双月薪 博时基金 建设银行 8/29-9/18 定期支付债券 鹏华全球 鹏华基金 工商银行 8/29-9/18 高收益债债券（QDII） 富国国有企业债 富国基金 农业银行 8/26-9/18 债券A/B/C ================================================================================ 注: 1. 代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)