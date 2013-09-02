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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 13:54 BJT

《中国基金发行日程表》--9月2日

路透北京9月2日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:    
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
 ================================================================================
*天弘弘利债券      天弘基金       北京银行      9/2-9/6
    
*天弘同利          天弘基金       工商银行      9/2-9/11
 分级债券A/B
    
*德邦德利货币A/B   德邦基金       民生银行      9/2-9/12
    
*华安沪深300       华安基金       兴业银行      9/2-9/25
 量化增强A/C                  
    
 光大保德信        光大保德信基金 农业银行      8/21-9/3
 现金宝货币A/B

 信诚季季定期      信诚基金       建设银行      8/15-9/4
 支付债券

 汇添富年年利      汇添富基金     工商银行      8/15-9/4
 定期开放债券A/C

 长城增强收益      长城基金       建设银行     *8/8-9/4
 定期开放债券A/C
    
 中银保本二号混合  中银基金       招商银行      8/7-9/6
       
 方正富邦互利      方正富邦基金   交通银行     *8/1-9/6
 定期开放债券

 富国创业板指数    富国基金       建设银行      8/12-9/6
 分级A/B

 新华趋势领航股票  新华基金       工商银行      8/12-9/6

 广发聚优灵活      广发基金       中国银行      8/12-9/6
 配置混合
    
 易方达投资级      易方达基金     农业银行      8/19-9/6
 信用债债券A/C

 华润元大          华润元大基金   农业银行      8/19-9/6
 保本混合

 广发趋势优选      广发基金       农业银行      8/19-9/6     
 灵活配置混合

 鹏华丰泰定期      鹏华基金       浦发银行      8/19-9/6 
 开放债券

 鹏华丰实定期      鹏华基金       中信银行      8/19-9/6
 开放债券A/B

 大成中证500       大成基金       中国银行      8/19-9/6
 深市ETF
    
 工银瑞信双债      工银瑞信基金   中国银行      8/19-9/6
 增强债券       
    
 中海惠丰纯债      中海基金       广发银行      8/16-9/10
 分级债券A/B

 博时双债增强      博时基金       中国银行      8/15-9/11
 债券A/C
      
 富国目标收益      富国基金       建设银行      8/22-9/11
 两年期纯债债券
    
 国投瑞银沪深300   国投瑞银基金   工商银行      8/28-9/11
 金融地产ETF
    
 华商红利优选      华商基金       工商银行      8/19-9/13
 灵活配置混合

 上投摩根          上投摩根基金   中国银行      8/19-9/13
 红利回报混合
    
 易方达沪深300     易方达基金     建设银行      8/26-9/13
 医药卫生ETF
    
 银华信用          银华基金       工商银行      8/26-9/13
 季季红债券 
    
 长盛双月红1年期   长盛基金       农业银行      8/22-9/13
 定期开放债券A/C                              
    
 建信创新          建信基金       中信银行      8/26-9/18
 中国股票 
    
 博时双月薪        博时基金       建设银行      8/29-9/18
 定期支付债券 
    
 鹏华全球          鹏华基金       工商银行      8/29-9/18
 高收益债债券（QDII）
    
 富国国有企业债    富国基金       农业银行      8/26-9/18
 债券A/B/C                          
 ================================================================================
    
注: 1. 代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完) 

                                                                                         
 
 (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)
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