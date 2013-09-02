港报财经评论：市场“安全网”渐不见--信报9月2日

市场“安全网”渐不见/习广思

9月中联储局议息无疑是重头戏，不是9月就是12月，短痛或是长痛呢？老索看淡美股，但美股至今调整幅度相当有限，9月若再炒退市，美股调整会有几深？美国国会复会，除了债务上限再成为话题外，还有美国会否向敍利亚动武？另一方面，投资者跟着资金走，大家都在加码欧股，市场对中国的忧虑情绪渐趋稳定，三中全会憧憬继续有得炒？9月的波动，将反映投资者对市场仍抱谨慎态度。过去两周的退市忧虑，引发新兴市场第二波走资潮，几个经常账赤字的新兴国家股债汇大波动，现时市场有两种看法。

悲观派认为，走资潮才刚开始，5月及8月仅是预演而已，退市预期已足以令市场如此混乱，到联储局真的退市的一刻，市场反应将会更为激烈。乐观的看法是，退市时间充满不确定性，债市抽升乃是炒作预期，到央行宣布减慢买债的时候，不明朗因素转趋明朗，市场反而会回稳，是坏消息买货的机会。市场走势愈趋波动，新债王Jeffrey Gundlach形容，现时投资者对风险资产充满恐惧和反感。股市料再跌债息再升他又估计，联储局会在9月叫停买债，股市有机会再跌，而债息有机会再升；而且，在后退市时期将会是一段很波动的日子，因为市场没有任何安全网。当退市成真，没有长期低息支持，市场是走向正常化，但安全网逐渐不见。

Gundlach虽然预期，十年美债息到年底或会升至3.1厘，但再大升机会亦不大，以1994年为例，债息急升而出现大抛售，但几个月后债息升势速度放慢，理由是投资者失去兴趣，而现时的情况亦是如此；再接下来，令债息再进一步回升的原因，则会是经济逐步好转。剧情将如何发展？仍倾向乐观看法，炒退市炒了四个月，解铃还需系铃人，当宣布退市，以及贝南奇接任人落实后，市场的退市忧虑症才会好转。8月新兴市场虽波动，但中国及北亚股市相对平稳，在美国退市令投资市场风雨交加之际，这几个股市风险却相对较小。中资股中期业绩期结束，但无论是公司盈利，抑或是股价表现，今年中资股两极化现象最明显，新兴行业股价造好，盈利见增长；相对而言，一众金银铜煤钢等资源企业，甚至与宏观经济相关的金融行业，股价及盈利表现乏善足陈，亦缺乏吸引投资者地方。事实上，调结构才刚开始，这个情况还会持续好一段日子呢。(B02)

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圆汇考验93.7/苏子

上周美元兑日圆在周线图上呈现吊颈的不利后市形态，故本周汇价切忌出现显着低收的恶劣情况。如本周美元兑日圆的收市价可以低于上周的96.82低位，由于此收市价已同时低于汇价自今年5月的103.73高位开始形成的敏感三角形待变形态底部支持，意味自去年11月开始的大升浪将有极高机会完结，随后的走势不宜乐观，预料6月上旬的93.77低位支持，将有甚高机会面临严峻考验。目前倾向相信，上述支持失守的机会较高。由于美元及日圆均具避险功能，若稍后市场的风险胃纳大降，令美元及日圆均会受到避险资金追捧而走高，要提防美元及日圆在双双走高的同时，美元兑日圆出现显着下挫的情况，这反映届时日圆的走势远较美元强劲得多。如果此情况于本月出现，或意味金融市场本月有机会出现大家意想不到的黑天鹅事件，小心股票市场可能因此出现血流成河的惨况。

上周欧罗兑日圆呈现双周转向不利形态；加上上周的收市价亦已跌破10周及20周SMA支持，故本周汇价进一步走低的机会甚高。本周五美国公布的8月就业报告，相信会令汇市出现翻天覆地的变化。理论上，届时的数据结果若是市场相信联储局9月收水机会大增，美元兑各重要货币将造好，特别是美元兑日圆或会因为美国10年期债息上升而有较出色的表现。

不过，倘若届时美元与日圆都出现双双上升的情况，而美元兑日圆竟然没有跟随美国10年期债息一同造好，那便要小心本周五市场可能炒作债息上升，将令日经指数于下一个交易日急挫，并因此令避险资金流入日圆，故先行推低美元兑日圆，令欧罗兑日圆出现重挫的局面。本周欧罗兑日圆若能成功破闸而下，初步目标看20周保历加通道的126.65底部支持。(B07)