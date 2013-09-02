中国债市动态：现券弱市盘整收益率变化不大，PMI数据影响暂不明显

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海9月2日 - 此前公布的官方PMI数据显示中国经济向好，但银行间债市周一早盘现券总体未受明显影响，仍延续弱势盘整格局，收益率波动变化有限。
交易员指出，中国经济回暖势头已在市场预期，加之长债收益率已在较高水平，再破位上行的动力并不充足。若其他市场环境不发生明显变化，债市近期仍有望维持震荡整理格局。
北京一银行交易员表示，此前公布的PMI数据对债市影响有限。现券走势“还是比较疲弱。但(收益率)没怎么上。”
中国制造业正在逐步恢复活力,宏观经济先行指标--中国8月官方制造业PMI升至16个月最高水准，新订单等主要分项指数强劲回升，预示在一系列政策支持下，中国经济正呈现向好走势。周一公布的汇丰中国8月制造业PMI亦回升至荣枯线上方，与初值一致，亦印证中国制造业近期出现好转迹象。
上海一交易员补充说，现券对PMI反应冷淡，或因其走势已在市场预期。下一步还要再看8月的各项经济数据，以及资金面的变化情况。
国家统计局将于下周一(9日)公布工业品价格指数(PPI)等数据。
另外，今日稍早财政部代理发行的三年期地方债，利率虽高于二级，但因其流动性较差，市场关注度不高，现券所受影响亦不大。
中国财政部周一代理发行的三年期地方债，弱市下中标利率依旧明显高于二级市场水平。不过因目前资金面较为平稳，且利率已处年内高位，该期债需求较此前有所回升。
剩余期限近10年的固息国债130018券最新报价收益率 为4.0700%/4.0000%，上日尾盘为4.0600%/4.0050%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。