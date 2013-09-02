中国债市：利率互换长端微涨，资金面稳定PMI影响有限

路透上海9月2日 - 中国人民币利率互换(IRS)曲线 周一总体变化不大。此前公布的PMI一度略推IRS走升，但因资金面持续稳定，市场心态平复后该因素影响渐消，其中五年左右品种最终仅微涨1个基点(bp)左右。

交易员认为，若公开市场逆回购利率继续持稳，或抑制二级市场资金利率下行空间。因此仅就流动性方面影响而言，IRS大幅变化的动力还不充足。

中国制造业正在逐步恢复活力,宏观经济先行指标--8月官方制造业PMI升至16个月最高水准，新订单等主要分项指数强劲回升，预示在一系列政策支持下，中国经济正呈现向好走势。周一公布的汇丰中国8月制造业PMI亦回升至荣枯线上方，与初值一致，亦印证中国制造业近期出现好转迹象。

北京一银行交易员表示，从近期央行对市场流动性的控制来看，三季度末资金面应不至于出现特别紧张状况，但资金利率下行空间亦有限。

“(公开市场)逆回购利率不明显下调的话就这样了。”该交易员称。

央行公开市场七天和14天期逆回购操作利率已数周持稳，其中七天期中标利率3.90%，14天4.10%；二级市场上，上述期限质押式回购加权利率最新分别为3.75%左右和4.15%左右。

广发银行最新报告称，9月资金面不会太紧，公开市场到期投放虽然减少，但料央行会适度加大逆回购投放力度，不过REPO IRS已经陡峭化，继续大幅上行的动力有限。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1500/4.2500 4.0925/4.1750 4.1538/4.2425 4.2750/4.3675 4.3075/4.5500

上日 4.1420/4.2540 4.0893/4.1660 4.1390/4.2240 4.2483/4.3360 4.2559/4.5484

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变化 +0.0080/-0.0040 +0.0032/+0.0090 +0.0148/+0.0185 +0.0267/+0.0315 +0.0516/+0.0016

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。