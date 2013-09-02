路透调查：8月英国投资者的股票配比升至逾两年半高位，因经济数据好转

路透伦敦8月30日 - 英国投资者8月所持股票部位升至逾两年半高位，并减持债券，因对全球经济前景更为乐观。

在针对14位英国投资基金经理人的月度调查显示，8月全球平衡型投资组合中的股票平均配置比重从7月的53.9%升至55.8%。

债券平均配置比重从7月的23.8%降至23%，为16个月最低，因基金经理人抛出价值会随着经济好转以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减货币刺激计划而下跌的资产。

该调查是在8月15日至28日期间进行，多数受访者是在叙利亚紧张局势升级导致股市大跌之前给予的反馈。

“我们对到2014年的全球经济仍表示乐观，因为民间部门仍在扩张，”Standard Life全球策略主管Andrew Milligan称。“一些国家会开始出现消费者需求、生产和信用增长之间的良性循环。”

全球平衡型投资组合中的现金配比从7月的9.2%降至8.7%；不动产配比则从2.3%升至2.6%，为今年以来最高。包括对冲基金和商品的另类资产则从10.8%降至10%。

今年截至本周五，标普500指数 和英国富时100指数 分别上涨12%和7%，但也有几位投资者表示谨慎态度。

“股市面临的主要挑战与其说是事件，不如说是看来去已小贵的估值，这不仅限制升势，还使其抵御坏消息的抗力下降，”HFM Columbus的投资主管Robert Pemberton称。

投资者对本月新任英国央行总裁推出的前瞻性指引不太热衷，这并没有平复投资者的紧张情绪。

“卡尼的政策指引目前看来不算成功，因长期公债收益率升高，”London & Capital投资专家Matthew Farrell称。