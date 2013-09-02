更新版-国际油市：OPEC 8月石油产量下降，因利比亚影响盖过沙特增产--调查

(新增细节)

* OPEC日供应下降18万桶，受利比亚动荡影响

* 沙特日产出增至逾1,000万桶的纪录新高

* OPEC日产出仅比目标多出32万桶

路透伦敦8月30日 - 路透周五公布的一项调查表明，全球最大石油出口国沙特(沙乌地)阿拉伯8月产出增至纪录高位，部分抵减了利比亚供应剧减对石油输出国组织(OPEC)产量造成的影响。

这项针对航运公司、石油业消息人士、OPEC及相关顾问的调查结果显示，OPEC平均每日产出料为3,032万桶，低于7月修正后的3,050万桶。

调查显示，内部冲突损害了OPEC非洲产油国的供应。

“虽然沙特或在增产，但利比亚原油供应受阻，加上另一OPEC成员国尼日利亚(奈及利亚)的出口多次发生不可抗力事件，仍将对布兰特原油构成支撑，”法国巴黎银行驻伦敦大宗商品市场策略主管Harry Tchilinguirian称。

利比亚8月供应非自愿性受阻以及尼日利亚情况无明显恢复，盖过了沙特增产和伊拉克出口回升的影响。沙特7月对市场的日供应量上修25万桶。

行业消息称，沙特8月日产出进一步增至1,005万桶，因炼厂利用率提高，国内发电厂产能为因应空调发电需求，也加速运转。路透就此征询官员评论，但一名沙特官员并未作出回答。

据美国能源资料协会(EIA)数据，沙特日产出1,005万桶料是1980年其开始记录以来的最高水准。

根据路透调查，由于7月数据上修，OPEC的8月日产出成为2013年3月的3,018万桶以来最低，且日供应量仅比日产出目标3,000万桶高出32万桶。

**利比亚和尼日利亚供应持续受阻**

OPEC成员国产出减少最显着的就是利比亚。据调查，该国油田和港口发生的抗议活动，使其8月平均日供应量减至50万桶。

今年稍早利比亚日产出还达到140万桶，但8月底减至25万桶甚至更低。

尼日利亚方面，因油管石油外溢和遭盗窃使得供应受阻的情况日益严重，令该国供应远低于潜能。

但伊拉克石油出口因南部港口出货增加而有反弹。不过北部石油出口仍因逊尼派针对伊拉克通往土耳其输油管的暴力活动而承压。