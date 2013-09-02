重发-金属期市：伦铜上涨逾1.5%，因中国制造业数据向好

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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沪铜主力12月合约 涨0.79%至每吨52,270元人民币。
中国制造业正在逐步恢复活力,宏观经济先行指标--中国8月官方制造业PMI升至16个月最高水准，新订单等主要分项指数强劲回升，预示在一系列政策支持下，中国经济正呈现向好走势。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布，8月制造业采购经理人指数(PMI) 升至51，为去年4月以来最高位，当时为53.3；其中新订单指数涨幅明显，自7月的50.6升至52.4。
美国总统奥巴马和其重要助理周日发动全面的政治攻势，力促国会通过对叙利亚采取军事攻击。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，在8月27日止当周，对冲基金和货币基金经理人在美国铜市减持期货和期权仓位。
美国市场周一因劳动节而休市。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。