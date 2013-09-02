新债招标:台湾台积电称5.5年期无担债以1.60%定价，七年券流标

路透台北9月2日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周一表示，本次发行的5.5年期无担保公司债以1.60%定价，落在市场预估1.550-1.600%的高端，金额14亿台币。七年券则未能标出。

台积电并表示，10年期以2.1%定价，高于市场预估的1.900-1.975%，金额26亿台币。总计本次公司债标售金额为40亿台币。

台积电此批公司债于上周三截止投标，其中5.5、七年及10年期各预计发行20、80亿及20亿台币，增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额50%为原则。

台积电8月初曾以非公开标售方式发行125亿台币公司债，当时四年期以1.34%定价，六年期以1.52%定价。

台积电在中华信评的评等为"twAAA"。(完)