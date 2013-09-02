新债招标:台湾台积电称5.5年期无担债以1.60%定价，七年券流标

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北9月2日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周一表示，本次发行的5.5年期无担保公司债以1.60%定价，落在市场预估1.550-1.600%的高端，金额14亿台币。七年券则未能标出。
台积电并表示，10年期以2.1%定价，高于市场预估的1.900-1.975%，金额26亿台币。总计本次公司债标售金额为40亿台币。
台积电此批公司债于上周三截止投标，其中5.5、七年及10年期各预计发行20、80亿及20亿台币，增额不超过原订金额的60%，减额以不超过原订金额50%为原则。
台积电8月初曾以非公开标售方式发行125亿台币公司债，当时四年期以1.34%定价，六年期以1.52%定价。
台积电在中华信评的评等为"twAAA"。(完)
参看台积电相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。