《汇市简讯》美元兑加元亚洲盘横向波动，趋势向上

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 美元兑加元周五交投震荡，受月末行情主导。亚洲开盘淡静
* 美加市场均休市，走势料为横向波动
* 1.0500处的企业买盘，1.0550处的卖盘，料限制走势
* 五日、10日和20日移动均线均上行
* 趋势向上，料试探8月高点1.0569，之后测试1.0609的2013年高点
* 参阅图表，请点选(link.reuters.com/van72v andrew.m.spencer@thomsonreuters.com)(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。