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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 09:48 BJT

《汇市简讯》美元兑加元亚洲盘横向波动，趋势向上

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* 美元兑加元周五交投震荡，受月末行情主导。亚洲开盘淡静

* 美加市场均休市，走势料为横向波动

* 1.0500处的企业买盘，1.0550处的卖盘，料限制走势

* 五日、10日和20日移动均线均上行

* 趋势向上，料试探8月高点1.0569，之后测试1.0609的2013年高点

* 参阅图表，请点选(link.reuters.com/van72v andrew.m.spencer@thomsonreuters.com)(完) 　　
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