全球贵金属：美国8月金币销量降至六年低点，因散户买需持续放缓

路透纽约8月30日 - 美国铸币局周五公布的数据显示，美国8月金币需求重挫77%至六年以来最低位，因散户买需持续放缓。散户买需曾帮助金价自4月罕见的跌势中反弹。

据铸币局网站周五公布，本月美国鹰洋(American Eagle)金币的整体销量仅为1.15万盎司，低于2012年8月的3.9万盎司和今年7月的5.05万盎司。

8月鹰洋银币销量为362.5万盎司，较7月的440.65万盎司低约17.75%，但高于2012年8月的287万盎司。

数据显示，黄金销量远低于今年前七个月以来近10万盎司的月度均值，并为2007年6月以来最低月度销量。

金币销售步伐通常在夏季的数月内最慢，但本次降幅或将引发外界担心，对珠宝和金币等实货黄金的买兴可能减弱。实货买兴曾带动金价自4月的罕见跌势中反弹，当时大量机构投资者撤离。

销量自4月以来逐月减少，当时金价下跌释放散户投资者受到抑制的需求，以寻求逢低承接。

然而，数据中也蕴含着一个走强的迹象。

大多数销售是在过去两周发生，因中东紧张局势再度激发投资者对实货黄金作为地缘政治动荡避险资产的偏好。在8月19日，销量仅为3,000盎司。

“投资者担心，如果叙利亚真的爆发战争，股市情况会怎样。黄金是在这种时期提供避险的为数不多的资产之一，”新奥尔良零售金币交易公司Blanchard & Co的副总裁David Beahm称。