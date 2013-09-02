港报财经评论：外围累港股，9月势延续--经济日报8月31日

外围累港股，9月势延续/ 林瑞芬

港股在结算后的昨日，异常淡静，恒指收报21,731，微升26点；成交额只有504.8亿港元。业绩炒作完毕，展望9月，外围因素乃主导关键，望A股维稳发挥作用，变化难断！上证昨升0.06%至2,098收市，累计8月升逾5%；相反，恒指8月累计下跌0.7%，新兴市场股汇市走资以及美债息曾上冲近3厘之利淡，压过A股上升之利好因素。疑虑美国发炮叙利亚成今周弱势因素，认为影响力还不如未来印证何时缩减QE。以美国的军力，要砌叙利亚，短时间内可搞定，故战争利淡因素，纵出现也是快来快去。港股8月无力为A股提振，最大拖累元素还不是因为市场预期年底前联储局必有动作减买债，作另一轮走资新兴市场。由此，对后市的观察，也是主力观察减买债的可能日程为上。技术上，港股仍在调整风口中，恒指短线50天线近21,500看似有支持，但外围市况不明不稳，不能保证有足够支持力，退而求其次，21,000裂口支持位为主要支持关键。

兴业太阳能 ，业绩算有交代，昨收报7.91港元，升10.2%。集团截至今年6月止上半年度，收入17.05亿人民币，按年增加32.2%；录得纯利增长25.7%至1.71亿元人民币；毛利4.28亿元人民币，升34.2%；毛利率则由24.7%升至25.1%。据公司财务总监余俊敏于业绩记者会透露，公司下半年度之毛利率将与上半年度相若。技术走势分析，该股近周暂触支持近7港元，关键阻力位9港元。对股民来讲，固然是想发掘到一些叫好又叫座的类近股份，之前剖析过的四环医药 、中国建筑 、创科实业 、世茂房地产 等属于此类。当然有留意电影业都知，每年可以出多少叫好叫座电影，恐怕十只手指都够数，股票也是！尤其近年，当中国经济增长，欧、美经济又不是快速前行，上市公司的赚钱能力较前差一大截，盈转亏也为等闲事。

且看中国国航 按中国会计制上半年实现营业收入高达458.6亿元人民币，归于母公司所有者之净利润就只有11.2亿元人民币，还不特止，能获此利润额，主要是公司期内实现了汇兑收益11.2亿元人民币，无这笔收益，等于公司上半年度白做，惨过小贩摆街边档口的微利。(B03)

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净息差趋跌，工行增长减/余少文

内银股欠缺动力，大市失去方向，最赚钱的工商银行 面对资产转差问题，但更关注是其净息差下跌可能扩大，对未来盈利增长的稳定性带来影响。A股偏软，上证综合指数始终未能守住2,100点。国企指数情况也好不了多少，全日跌25点或0.3%，收报9,825点，成交额125亿港元，仍有46%主板H股逆市上升。至于红筹指数升33点或0.8%，收4,247点，成交额54亿港元，由老牌红筹股领涨。由于国指过去一个多月在9,500点至10,300点区间上落，除了令10天、20天和50天平均线汇聚外，技术指标中的保历加通道亦再收窄，国指处于待变格局，或要待中国推出重大政策，又或美国向叙利亚动武，大市才会上扬。只是国指月线图显示，指数连月反弹，仍未能重上汇聚的10月、20月和50月平均线之上，长线有下跌压力。

至于近年最赚钱中资股是工行，其上半年盈利增长12%至1,383亿元人民币，每股盈利0.4元人民币，不派中期息，每股NAV为3.351元人民币，以昨日收市价5.09港元计算，市帐率约1.2倍。彭博综合证券商预测数字后，预期工行今年每股盈利可赚0.736元人民币，料按年增长8%，即下半年盈利同比增长较上半年放缓。由于工行预测PE只有5.5倍，预测息率又高达6.3厘，即使扣除10%股息税也有5.7厘，只要未来数年盈利有单位数增长，现价已吸引；若然股价能跌至4.5港元以下，预测息率更可升至7厘，除息后息率仍有6厘以上，更为吸引。现问题是市场关心内银股资产质素会否下降，因为证券商一旦将工行盈利预测下调，又或下调投资评级，即使工行现价吸引，股价也会以下跌来回应证券商看淡。

虽然工行第二季不良贷款率0.87%，跟首季持平，但高于去年0.85%。上半年不良贷款额较去年底上升9.6%至818亿元人民币，以季度计算，今年第一、二季新增不良贷款额分别为56.62亿和15.31亿，扭转了去年下半年下跌走势。至于逾期贷款亦上升11%至692亿元人民币，逾期期限3-6个月涉及金额增长28%至122亿元人民币，6-12个月涉及金额则升30%至155亿元人民币，似乎都反映中国内地经济放缓下，工行的资产质素开始出现变化。(B04)