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亚洲 | 2013年 9月 2日 星期一 09:44 BJT

****《港报快速浏览》--9月2日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：津贴工厦劏房形同饮鸩止渴--明报                                    
 港报社评：让百姓看到贪官无山可靠--星岛日报                                  
 港报社评：清洗石油帮贪腐，考验习近平能力--信报                              
 港报社评：政商腐败齐打，中央两面进击--经济日报                              
 港报社评：遏制外力干预港事，中央立场强硬--文汇报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：市场“安全网”渐不见--信报9月2日                              
 港报财经评论：外围累港股，9月势延续--经济日报8月31日                        
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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