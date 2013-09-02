日本经济：顾问小组专家支持按计划提高消费税，同时辅以刺激措施

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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顾问小组中多位成员表示，如果政府采取一些举措来抵消消费者支出下滑的影响，那么他们可以接受上调税率。
丰田汽车社长丰田章男敦促政府在消费税率上调至8%时下调车辆税。其他成员则呼吁进行公共工程投资或对投资新厂和设备的企业予以税收鼓励。
日本上次上调消费税是在1997年，当时税率从3%上调至5%，加税政策生效之后的一季消费者支出锐减13%，随后日本经济陷入衰退。
摩根大通证券首席经济分析师菅野雅明称，他希望政府支出3万亿(兆)日圆，以抵消消费税上调的影响，并称这一刺激规模不会对公共财政带来伤害。
“我强调，我们应按计划上调消费税，并考虑进一步上调，因其对财政纪律非常重要，”他称。
政府官员此前表示，将于9月9日公布的4-6月国内生产总值(GDP)修正值将是安倍的一项参考因素。
本月公布的初值显示，第二季日本经济连续第三个季度扩张，但增速慢于预期。(完) (编译 朱晓军/石冠兰 审校 郑茵)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。