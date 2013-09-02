日本经济：顾问小组专家支持按计划提高消费税，同时辅以刺激措施

顾问小组中多位成员表示，如果政府采取一些举措来抵消消费者支出下滑的影响，那么他们可以接受上调税率。

丰田汽车社长丰田章男敦促政府在消费税率上调至8%时下调车辆税。其他成员则呼吁进行公共工程投资或对投资新厂和设备的企业予以税收鼓励。

日本上次上调消费税是在1997年，当时税率从3%上调至5%，加税政策生效之后的一季消费者支出锐减13%，随后日本经济陷入衰退。

摩根大通证券首席经济分析师菅野雅明称，他希望政府支出3万亿(兆)日圆，以抵消消费税上调的影响，并称这一刺激规模不会对公共财政带来伤害。

“我强调，我们应按计划上调消费税，并考虑进一步上调，因其对财政纪律非常重要，”他称。

政府官员此前表示，将于9月9日公布的4-6月国内生产总值(GDP)修正值将是安倍的一项参考因素。