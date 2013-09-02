中国新债：财政部下周一将代理招标发行262亿元固息地方债，期限五年

路透上海9月2日 - 中国财政部周一发布公告，明确下周一(9日)将代理发行的今年第10期地方债发行细节。是次招标金额为262亿元人民币，期限五年。

刊登在财政部网站的通知称，本次地方债发行主体包括江西、贵州、北京、内蒙古和山西省，额度分别为64亿元、50亿元、47亿元、55亿元和46亿元。

上述债券具体招标时间为9月9日，9月10日开始计息，9月10日至12日进行分销，9月16日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。

财政部今日还将代理招标上述省/市的三年期地方债，总额260亿元。

2013年地方政府债计划发行规模为3,500亿元，较去年大增40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券，期限分三年和五年两种。其中财政部代理发行金额1,771亿元，上海等四地自行发债额229亿元。(完)

参看细节，可点选财政部网站(here) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)