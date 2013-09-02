路透调查：欧洲大陆基金经理8月提高对欧元区股票和债券投资比重

路透伦敦8月30日 - 欧洲基金经理本周展现出对本地区资产的更大偏好，他们对欧元区股票的投资比例达到18个月高位，因经济数据呈现出该地区复苏的迹象。

路透月度资产配置调查显示，基金经理对欧元区债券的投资比例也齐平上个月触及的2012年3月以来高位。

欧元区终于从经济衰退中复苏的迹象推升市场对欧元区资产的买兴。欧元区最大经济体--德国第二季的经济扩张速度为一年多以来最快。

而对于一些欧元区成员国债务负担偏高的担忧，也不像年初时那么强烈，这也支撑了欧元区公债价格并提高了投资者在这一领域的投资比重。

路透对20位除英国以外的欧洲资产经理进行的访查结果显示，8月受访者全球平衡投资组合中的股票平均配置比重为47.4%，高于7月的47.1%。

然而他们持有现金的比重仍有8.3%，为一年来高点，说明他们对市场走势仍不确定。

投资者预期，美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快将开始缩减购债规模。这以看法促使投资者减少对欧洲与拉丁美洲高收益新兴市场资产的投资。

美联储和其他发达经济体央行的计划仍存在不确定性。

“央行在解除非常规政策的速度方面出现的误判，都仍是我们的全球平衡型投资策略面对的最大风险之一，”巴黎Carmignac Gestion投资委员会成员Jean Medecin说。

此次调查在8月14-28日进行，期间MSCI全球股市指数 下跌4%，因市场对美联储购债计划心存谨慎，且担心美国可能对叙利亚发动军事打击。